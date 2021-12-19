seach
ICTV - Разом краще

Video: Тисяча в Дії. Як отримати гроші зі смартфоном і без? Факти тижня, 19.12

За словами очільника Мінцифри Михайла Федорова, тільки за два дні — 14 і 15 грудня - на виплату тисячі за вакцинацію подали заявки 2 млн людей. Обміняти віртуальні гроші можна не лише на книжки чи кіно. Для людей, старших за 60 років зробили окремий бонус. Галина Якушко підготувала фактично покрокову інструкцію усього процесу.  

Тисяча в Дії. Як отримати гроші зі смартфоном і без? Факти тижня, 19.12
0 Коментувати

За словами очільника Мінцифри Михайла Федорова, тільки за два дні — 14 і 15 грудня – на виплату тисячі за вакцинацію подали заявки 2 млн людей. Обміняти віртуальні гроші можна не лише на книжки чи кіно.

Для людей, старших за 60 років зробили окремий бонус. Галина Якушко підготувала фактично покрокову інструкцію усього процесу.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Тисяча в Дії. Як отримати гроші зі смартфоном і без? Факти тижня, 19.12 / 19.12.2021 19:08
19.12.2021 19:08

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь