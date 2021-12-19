Тисяча в Дії. Як отримати гроші зі смартфоном і без? Факти тижня, 19.12

За словами очільника Мінцифри Михайла Федорова, тільки за два дні — 14 і 15 грудня – на виплату тисячі за вакцинацію подали заявки 2 млн людей. Обміняти віртуальні гроші можна не лише на книжки чи кіно.

Для людей, старших за 60 років зробили окремий бонус. Галина Якушко підготувала фактично покрокову інструкцію усього процесу.