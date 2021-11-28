У бойовій готовності. Як готуються до вторгнення українські вояки? Факти тижня, 28.11

В Україні цього тижня відбулися безпрецедентні навчання. На полігоні Широкий Лан. Адже там зібралося фактично усе вище військове командування України.

Тестували Javelin та Bayraktar. Причому, вночі. Невже це один із сценаріїв російського нападу? Перейти кордон під покровом ночі?

Чим будемо відбиватися? І як оцінюють загрозу ті, хто командуватиме військами? У разі можливого вторгнення Росії. Володимир Рунець привіз з Миколаївщини справжній ексклюзив.