Удар з Білорусі. Як Україна зміцнює північний рубіж? Факти тижня, 06.02

Це раніше Лукашенко міг заспокоювати українців, що приїде в Київ хіба на тракторі. Після придушення протестів його риторика кардинально змінилася.

І зараз міжнародні експерти всерйоз розглядають Білорусь, як один із можливих напрямків для вторгнення в Україну російських військ. До того ж РФ спільно з білорусами проводить масштабні військові навчання біля українських кордонів.

Що за ними стоїть, чи достатньо зброї, завезеної Кремлем у Білорусь, для нападу на Україну та чи реальне відкриття білоруського фронту – дивіться у сюжеті Олени Зоріної.