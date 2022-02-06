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Video: Удар з Білорусі. Як Україна зміцнює північний рубіж? Факти тижня, 06.02

Це раніше Лукашенко міг заспокоювати українців, що приїде в Київ хіба на тракторі. Після придушення протестів його риторика кардинально змінилася. І зараз міжнародні експерти всерйоз розглядають Білорусь, як один із можливих напрямків для вторгнення в Україну російських військ. До того ж РФ спільно з білорусами проводить масштабні військові навчання біля українських кордонів. Що за ними стоїть, чи достатньо зброї, завезеної Кремлем у Білорусь, для нападу на Україну та чи реальне відкриття білоруського фронту - дивіться у сюжеті Олени Зоріної.

Удар з Білорусі. Як Україна зміцнює північний рубіж? Факти тижня, 06.02
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Це раніше Лукашенко міг заспокоювати українців, що приїде в Київ хіба на тракторі. Після придушення протестів його риторика кардинально змінилася.

І зараз міжнародні експерти всерйоз розглядають Білорусь, як один із можливих напрямків для вторгнення в Україну російських військ. До того ж РФ спільно з білорусами проводить масштабні військові навчання біля українських кордонів.

Що за ними стоїть, чи достатньо зброї, завезеної Кремлем у Білорусь, для нападу на Україну та чи реальне відкриття білоруського фронту – дивіться у сюжеті Олени Зоріної.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Удар з Білорусі. Як Україна зміцнює північний рубіж? Факти тижня, 06.02 / 06.02.2022 21:01
06.02.2022 21:01

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