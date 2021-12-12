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Video: Україна без поліетилену. Скільки коштуватиме одноразовий пакет? Факти тижня, 12.12

З 10 грудня в Україні під забороною безкоштовні пластикові пакетики, у які ми так звикли складати продукти в магазинах. Проте вони вбивають наше довкілля, а тому очікувано, що влада робитиме усі можливі заходи, щоб відмовитися від шкідливого пластику. Чи означає це, що усі пакети зникнуть відразу, у що тепер загортати покупки та за що доведеться платити додатково - дивіться у сюжеті Лесі Подинської.

Україна без поліетилену. Скільки коштуватиме одноразовий пакет? Факти тижня, 12.12
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З 10 грудня в Україні під забороною безкоштовні пластикові пакетики, у які ми так звикли складати продукти в магазинах.

Проте вони вбивають наше довкілля, а тому очікувано, що влада робитиме усі можливі заходи, щоб відмовитися від шкідливого пластику.

Чи означає це, що усі пакети зникнуть відразу, у що тепер загортати покупки та за що доведеться платити додатково – дивіться у сюжеті Лесі Подинської.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Україна без поліетилену. Скільки коштуватиме одноразовий пакет? Факти тижня, 12.12 / 12.12.2021 19:32
12.12.2021 19:32

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