Україна без поліетилену. Скільки коштуватиме одноразовий пакет? Факти тижня, 12.12

З 10 грудня в Україні під забороною безкоштовні пластикові пакетики, у які ми так звикли складати продукти в магазинах.

Проте вони вбивають наше довкілля, а тому очікувано, що влада робитиме усі можливі заходи, щоб відмовитися від шкідливого пластику.

Чи означає це, що усі пакети зникнуть відразу, у що тепер загортати покупки та за що доведеться платити додатково – дивіться у сюжеті Лесі Подинської.