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Video: Вагнергейт 2.0. Хто в Україні злив спецоперацію із затримання російських найманців? Факти тижня, 21.11

Цього тижня журналісти видання Bellingcat разом з проектом Інсайдер оприлюднили своє розслідування так званого Вагнергейту. Кремлівська пропаганда відпочатку намагалась виставити операцію, як провал американської розвідки. Україні відводилась третьорядна роль. Насправді все було інакше. Які таємниці вдалося відкопати журналістам - дивіться у сюжеті Володимира Рунця.

Вагнергейт 2.0. Хто в Україні злив спецоперацію із затримання російських найманців? Факти тижня, 21.11
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Цього тижня журналісти видання Bellingcat разом з проектом Інсайдер оприлюднили своє розслідування так званого Вагнергейту.

Кремлівська пропаганда відпочатку намагалась виставити операцію, як провал американської розвідки. Україні відводилась третьорядна роль. Насправді все було інакше.

Які таємниці вдалося відкопати журналістам – дивіться у сюжеті Володимира Рунця.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Вагнергейт 2.0. Хто в Україні злив спецоперацію із затримання російських найманців? Факти тижня, 21.11 / 21.11.2021 20:07
21.11.2021 20:07

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