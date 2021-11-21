Вакциновані всі. Чи вдалось Ізраїлю подолати коронавірус? Факти тижня, 21.11

Ізраїль вакцинував від коронавірусу майже усе доросле населення. Саме ця держава стала першою у світі за темпами щеплення.

Про закупку вакцини Ізраїль почав переговори, коли в Україні тільки вчились вимовляти слово коронавірус. Їх вів особисто прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу.

Що це дало жителям країни та як емігранти з України пережили вакцинацію – дивіться у сюжеті Світлани Козирєвої.