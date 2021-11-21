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Video: Вакциновані всі. Чи вдалось Ізраїлю подолати коронавірус? Факти тижня, 21.11

Ізраїль вакцинував від коронавірусу майже усе доросле населення. Саме ця держава стала першою у світі за темпами щеплення. Про закупку вакцини Ізраїль почав переговори, коли в Україні тільки вчились вимовляти слово коронавірус. Їх вів особисто прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу. Що це дало жителям країни та як емігранти з України пережили вакцинацію - дивіться у сюжеті Світлани Козирєвої.

Вакциновані всі. Чи вдалось Ізраїлю подолати коронавірус? Факти тижня, 21.11
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Ізраїль вакцинував від коронавірусу майже усе доросле населення. Саме ця держава стала першою у світі за темпами щеплення.

Про закупку вакцини Ізраїль почав переговори, коли в Україні тільки вчились вимовляти слово коронавірус. Їх вів особисто прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу.

Що це дало жителям країни та як емігранти з України пережили вакцинацію – дивіться у сюжеті Світлани Козирєвої.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Вакциновані всі. Чи вдалось Ізраїлю подолати коронавірус? Факти тижня, 21.11 / 21.11.2021 19:44
21.11.2021 19:44

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