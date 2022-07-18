Вечірки європейських політиків. Хто доклав руку до скандалів із Джонсоном та Шольцом? Факти тижня, 17.07

Герої серед нас. Як залізничники голіруч зупинили БТР окупантів? Факти тижня, 10.07
Заборонене золото. Наскільки санкції на дорогоцінний метал вдарять по Росії? Факти тижня, 10.07
Прощавай, зброє! Як Росія втрачає свої позиції на ринку озброєння? Факти тижня, 10.07
Піррова перемога. Чи вдасться Путіну повторити луганський сценарій на Донеччині? Факти тижня, 10.07
Розмова у Лугано. Як європейці відновлюватимуть зруйновані війною міста України? Факти тижня, 10.07
Професія – герой! Хто проводив уроки у бомбосховищах і вивозив сміття під обстрілами? Факти тижня, 03.07
Відпустка під час війни. Куди поїхати на відпочинок – поради «Фактів тижня».
Життя без нафти! Як ЄС через війну в Україні переходить на альтернативний транспорт? Факти тижня, 03.07
Ведуча ICTV Оксана Соколова кардинально змінила імідж
“Укрзалізниця” отримає 50 мільйонів євро: Оксана Соколова про допомогу від Європейського банку реконструкції та розвитку
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Оксана Соколова у проєкті “Євротиждень” розповіла про підтримку для України у 9 мільярдів євро