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Video: Вечірки європейських політиків. Хто доклав руку до скандалів із Джонсоном та Шольцом? Факти тижня, 17.07

У Європі може діяти кілька тисяч російських агентів, що виконують різні завдання. Від крадіжки секретів до влаштування скандалів. Нещодавно, в один такий потрапила правляча партія чинного канцлера Олафа Шольца. На закритій партійній вечірці соціал-демократів хтось підмішував жінкам у напої наркотики. Чому деякі експерти побачили у цьому почерк Кремля, з'ясовував Олександр Мельников.

Вечірки європейських політиків. Хто доклав руку до скандалів із Джонсоном та Шольцом? Факти тижня, 17.07
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У Європі може діяти кілька тисяч російських агентів, що виконують різні завдання. Від крадіжки секретів до влаштування скандалів. Нещодавно, в один такий потрапила правляча партія чинного канцлера Олафа Шольца.

На закритій партійній вечірці соціал-демократів хтось підмішував жінкам у напої наркотики. Чому деякі експерти побачили у цьому почерк Кремля, з’ясовував Олександр Мельников.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Вечірки європейських політиків. Хто доклав руку до скандалів із Джонсоном та Шольцом? Факти тижня, 17.07 / 18.07.2022 19:18
18.07.2022 19:18

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