Вечірки європейських політиків. Хто доклав руку до скандалів із Джонсоном та Шольцом? Факти тижня, 17.07

У Європі може діяти кілька тисяч російських агентів, що виконують різні завдання. Від крадіжки секретів до влаштування скандалів. Нещодавно, в один такий потрапила правляча партія чинного канцлера Олафа Шольца.

На закритій партійній вечірці соціал-демократів хтось підмішував жінкам у напої наркотики. Чому деякі експерти побачили у цьому почерк Кремля, з’ясовував Олександр Мельников.