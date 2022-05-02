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Video: Велика депортація. Навіщо окупанти силоміць вивозять українців у Росію? Факти тижня, 01.05

За словами української омбудсменки Людмили Денісової Росія щодня примусово вивозить 15-20 тис. українців. Куди потрапляють наші громадяни невідомо. Людей розвозять по всій Росії. Експерти кажуть, що влада РФ робить це не просто так. Викрадені українці переважно розселяють у депресивні регіони країни-агресорки. Кремль хоче силами українців відновити найзанедбаніші області. Більше про це - дивіться онлайн у сюжеті Олександра Мельникова.

Велика депортація. Навіщо окупанти силоміць вивозять українців у Росію? Факти тижня, 01.05
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За словами української омбудсменки Людмили Денісової Росія щодня примусово вивозить 15-20 тис. українців. Куди потрапляють наші громадяни невідомо. Людей розвозять по всій Росії. Експерти кажуть, що влада РФ робить це не просто так. Викрадені українці переважно розселяють у депресивні регіони країни-агресорки. Кремль хоче силами українців відновити найзанедбаніші області. Більше про це – дивіться онлайн у сюжеті Олександра Мельникова.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Велика депортація. Навіщо окупанти силоміць вивозять українців у Росію? Факти тижня, 01.05 / 02.05.2022 16:24
02.05.2022 16:24

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