Велика конфіскація. Чи допоможе нам Захід використати закордонні активи росіян? Факти тижня, 08.05

Франція заарештувала майно російського олігарха Михайла Фрідмана. Розкішний маєток знаходиться у курортному Сен-Тропе. За даними журналістів Схем, віллу здавали в оренду. Це щомісяця приносило власнику кількасотень тисяч євро. Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в усьому світі вже заморозили десятки таких об’єктів. США та Канада збираються продавати їх. А гроші передавати Україні. Про які суми йдеться і чи можуть виникнути якісь труднощі – розбиралася Олена Зоріна.

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