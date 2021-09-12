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Video: Велике ядерне будівництво в Україні. Чи подешевшає електрика? Факти тижня, 12.09

Цього тижня агентство Bloomberg повідомило, що Газпром планує розпочати подачу природного газу по Північному потоку-2 до Німеччини вже 1 жовтня. А як же технічна сертифікація газогону? Дозволи? Це ж усе обмежується санкціями. Але судячи з усього це буде просто предметом наступних політичних торгів і газового шантажу. Газ, взагалі, дороге задоволення для вироблення електроенергії та тепла. А в Україні ж завжди була вагома альтернатива — атомна енергетика. А чому в Україні такі високі тарифи, якщо країна має дешеву електрику від АЕС? Це що змова? Ми вирішили знайти відповідь. На закритий об'єкт Атомну станцію - вирушив Олександр Візгін.

Велике ядерне будівництво в Україні. Чи подешевшає електрика? Факти тижня, 12.09
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Цього тижня агентство Bloomberg повідомило, що Газпром планує розпочати подачу природного газу по Північному потоку-2 до Німеччини вже 1 жовтня. А як же технічна сертифікація газогону? Дозволи? Це ж усе обмежується санкціями. Але судячи з усього це буде просто предметом наступних політичних торгів і газового шантажу.

Газ, взагалі, дороге задоволення для вироблення електроенергії та тепла. А в Україні ж завжди була вагома альтернатива — атомна енергетика. А чому в Україні такі високі тарифи, якщо країна має дешеву електрику від АЕС? Це що змова? Ми вирішили знайти відповідь. На закритий об’єкт Атомну станцію – вирушив Олександр Візгін.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Велике ядерне будівництво в Україні. Чи подешевшає електрика? Факти тижня, 12.09 / 12.09.2021 20:10
12.09.2021 20:10

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