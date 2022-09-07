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Від комбайнера до людини, що розвалила “совок”. Чим запам’ятався Горбачов? Факти тижня, 04.09

Російські імперці часто закидають Горбачову, що той розвалив СРСР. Але, правда у тому, що перший і останній президент якраз і хотів зберегти імперію. І всі реформи були спрямовані саме на це. Ну, а ми не забули, як Горбачов підтримав анексію Криму. Катерина Павловська про те, чим запам’ятався останній генсек Компартії СРСР.

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