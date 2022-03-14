Від Курил до Калінінграду. На які території може розвалитися Росія? Факти тижня, 14.03

У Криму почали розпродувати квартири, а співробітники російських спецслужб вже активно вивозять своїх родичів на материк. Про це повідомив Олексій Арестович.

Окрім того, Японія активно почала заявляти права на окуповані Росією Курильські острови.

Як війна в Україні може змінити карту світу – дивіться онлайн у сюжеті Олександра Мельникова.