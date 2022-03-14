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Video: Від Курил до Калінінграду. На які території може розвалитися Росія? Факти тижня, 14.03

У Криму почали розпродувати квартири, а співробітники російських спецслужб вже активно вивозять своїх родичів на материк. Про це повідомив Олексій Арестович. Окрім того, Японія активно почала заявляти права на окуповані Росією Курильські острови. Як війна в Україні може змінити карту світу - дивіться онлайн у сюжеті Олександра Мельникова.

Від Курил до Калінінграду. На які території може розвалитися Росія? Факти тижня, 14.03
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У Криму почали розпродувати квартири, а співробітники російських спецслужб вже активно вивозять своїх родичів на материк. Про це повідомив Олексій Арестович.

Окрім того, Японія активно почала заявляти права на окуповані Росією Курильські острови.

Як війна в Україні може змінити карту світу – дивіться онлайн у сюжеті Олександра Мельникова.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Від Курил до Калінінграду. На які території може розвалитися Росія? Факти тижня, 14.03 / 14.03.2022 18:52
14.03.2022 18:52

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