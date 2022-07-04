seach
ICTV - Разом краще

Video: Відпустка під час війни. Куди поїхати на відпочинок – поради «Фактів тижня».

Зазвичай в цей період літа ми у кожній програмі розповідали про особливості відпустки. Їздили перевіряли, що, де і скільки коштуватиме цього сезону. На морях і в горах. Але цього літа через війну відпустка для мільйонів українців стала неактуальною. Утім, психологи радять - якщо така можливість є - скористайтеся. Бо в нинішніх стресових умовах відпустку варто розглядати не як якусь розвагу - а саме як терапію. До того ж ви підтримаєте вітчизняний зелений туризм. Отже, про особливості цьогорічної відпустки - Олексій Кобзар.

Відпустка під час війни. Куди поїхати на відпочинок – поради «Фактів тижня».
0

Зазвичай в цей період літа ми у кожній програмі розповідали про особливості відпустки. Їздили перевіряли, що, де і скільки коштуватиме цього сезону. На морях і в горах. Але цього літа через війну відпустка для мільйонів українців стала неактуальною. Утім, психологи радять – якщо така можливість є – скористайтеся. Бо в нинішніх стресових умовах відпустку варто розглядати не як якусь розвагу – а саме як терапію. До того ж ви підтримаєте вітчизняний зелений туризм. Отже, про особливості цьогорічної відпустки – Олексій Кобзар.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Відпустка під час війни. Куди поїхати на відпочинок – поради «Фактів тижня». / 04.07.2022 19:34
04.07.2022 19:34

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь