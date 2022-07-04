Відпустка під час війни. Куди поїхати на відпочинок – поради «Фактів тижня».

Зазвичай в цей період літа ми у кожній програмі розповідали про особливості відпустки. Їздили перевіряли, що, де і скільки коштуватиме цього сезону. На морях і в горах. Але цього літа через війну відпустка для мільйонів українців стала неактуальною. Утім, психологи радять – якщо така можливість є – скористайтеся. Бо в нинішніх стресових умовах відпустку варто розглядати не як якусь розвагу – а саме як терапію. До того ж ви підтримаєте вітчизняний зелений туризм. Отже, про особливості цьогорічної відпустки – Олексій Кобзар.

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