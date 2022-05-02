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Video: Військові цінники. На скільки можуть подорожчати пальне і продукти? Факти тижня, 01.05

Війна кардинально б'є по нашій економіці та по гаманцям звичайних українців. Адже тепер продуктовий кошик у двічі дорожчий. Цінники за два місяці подорожчали як за рік. Чи не почнемо ми голодувати та як нам впоратися із таким ростом цін - дивіться онлайн у сюжеті Катерини Павловської.

Військові цінники. На скільки можуть подорожчати пальне і продукти? Факти тижня, 01.05
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Війна кардинально б’є по нашій економіці та по гаманцям звичайних українців. Адже тепер продуктовий кошик у двічі дорожчий. Цінники за два місяці подорожчали як за рік. Чи не почнемо ми голодувати та як нам впоратися із таким ростом цін – дивіться онлайн у сюжеті Катерини Павловської.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Військові цінники. На скільки можуть подорожчати пальне і продукти? Факти тижня, 01.05 / 02.05.2022 16:20
02.05.2022 16:20

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