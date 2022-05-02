Військові цінники. На скільки можуть подорожчати пальне і продукти? Факти тижня, 01.05

Війна кардинально б’є по нашій економіці та по гаманцям звичайних українців. Адже тепер продуктовий кошик у двічі дорожчий. Цінники за два місяці подорожчали як за рік. Чи не почнемо ми голодувати та як нам впоратися із таким ростом цін – дивіться онлайн у сюжеті Катерини Павловської.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.