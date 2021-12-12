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Video: Віртуальна армія України. Наскільки наші об’єкти захищені від хакерів? Факти тижня, 12.12

Для хакерів немає кордонів. Вони зламують пошту ФБР, порушують транспортні сполучення, блокують банківські розрахунки. І так по всьому світу! Експерти припускають, що Росія може спробувати влаштувати хаос в українських містах за допомогою кібервійни. Чи захищені від таких атак наші ключові інфраструктурні об'єкти - дивіться у сюжеті Артема Кулі.

Віртуальна армія України. Наскільки наші об’єкти захищені від хакерів? Факти тижня, 12.12
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Для хакерів немає кордонів. Вони зламують пошту ФБР, порушують транспортні сполучення, блокують банківські розрахунки. І так по всьому світу!

Експерти припускають, що Росія може спробувати влаштувати хаос в українських містах за допомогою кібервійни.

Чи захищені від таких атак наші ключові інфраструктурні об’єкти – дивіться у сюжеті Артема Кулі.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Віртуальна армія України. Наскільки наші об’єкти захищені від хакерів? Факти тижня, 12.12 / 12.12.2021 20:01
12.12.2021 20:01

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