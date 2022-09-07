“Візовий бан” для росіян. Наскільки далеко Європа готова зайти в питанні санкцій? Факти тижня, 04.09

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав позбавити росіян віз. Окрім гуманітарних. Це рішення підтримують не лише поляки, а й країни Балтії, Фінляндія, Чехія. Утім, є нюанси. Категорично проти – Німеччина та Франція. Наприкінці літа міністри закордонних справ країн ЄС зібралися у Чехії – щоб ухвали з цього приводу рішення. Останні затягнули свою улюблену пісню – взагалі не хочемо з Європи їхати, тут так душевно, по домашньому. Так до чого домовилися європейці – компромісний варіант проаналізував Олексій Кобзар. Як виявилося, бронювати готелі десь у Празі чи Парижі на Новий рік росіянам не варто.