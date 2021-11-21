seach
ICTV - Разом краще

Video: Вовина тисяча. Коли і як українці отримають гроші? Факти тижня, 21.11

1000 грн за вакцинацію. Це безумовно стало темою №1. Увесь тиждень країна жваво обговорювала рішення президента України Володимира Зеленського заохочувати щеплених від коронавірусу грошима. Інтернет заполонили меми, а саму ініціативу відразу нарекли "Вовиною тисячею". Як отримати 1000 грн за вакцинацію та куди її можна витратити - дивіться у сюжеті Андрія Бориса.

Вовина тисяча. Коли і як українці отримають гроші? Факти тижня, 21.11
0 Коментувати

1000 грн за вакцинацію. Це безумовно стало темою №1. Увесь тиждень країна жваво обговорювала рішення президента України Володимира Зеленського заохочувати щеплених від коронавірусу грошима. Інтернет заполонили меми, а саму ініціативу відразу нарекли “Вовиною тисячею”.

Як отримати 1000 грн за вакцинацію та куди її можна витратити – дивіться у сюжеті Андрія Бориса.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Вовина тисяча. Коли і як українці отримають гроші? Факти тижня, 21.11 / 21.11.2021 19:37
21.11.2021 19:37

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь