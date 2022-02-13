Вояж французького переговірника. Навіщо приїздив Макрон? Факти тижня, 13.02

Цього тижня Емануель Макрон поїхав до Берліна, Києва, але спочатку Москви. Екстраординарний візит, де кожна деталь мала значення. Починаючи від столу, за яким проходили переговори.

Отже, що по факту принесли дипломатичні зусилля цього тижня? Хто чого добився? І що буде із загрозою війни далі? Все розкладе наш міжнародний оглядач Андрій Борис.