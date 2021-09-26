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Video: Вперше в Україні: унікальна пересадка серця та легенів. Факти тижня, 26.09

Цього тижня в Україні сталася без перебільшення історична подія. Українські медики вперше зробили пересадку легень. А також першу в історії нашої країни трансплантацію серця дитині. Операції, які раніше були можливі лише за кордоном, тепер робитимуться в Україні. Неймовірний прорив, рівня запуску космічного апарату прямо в операційній бачила наша колега з проекту Вікна Ірина Заславець.  

Вперше в Україні: унікальна пересадка серця та легенів. Факти тижня, 26.09
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Цього тижня в Україні сталася без перебільшення історична подія. Українські медики вперше зробили пересадку легень. А також першу в історії нашої країни трансплантацію серця дитині.

Операції, які раніше були можливі лише за кордоном, тепер робитимуться в Україні. Неймовірний прорив, рівня запуску космічного апарату прямо в операційній бачила наша колега з проекту Вікна Ірина Заславець.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Вперше в Україні: унікальна пересадка серця та легенів. Факти тижня, 26.09 / 26.09.2021 20:47
26.09.2021 20:47

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