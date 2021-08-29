Втрачений ядерний арсенал України. Чи можливо його відновити? Факти тижня, 29.08

Бізнес на “прострочці”. Як українцям “впарюють” зіпсовану ковбасу? Факти тижня, 29.08
Вибуховий Афганістан. Що його чекає після виведення військ США? Факти тижня, 29.08
Що буде з гривнею, цінами і тарифами? Прогнози на осінь. Факти тижня, 29.08
Зеленка для Порошенка та інші зашквари. Факти тижня, 29.08
Кримська платформа в дії. Як повертатимемо український півострів? Факти тижня, 29.08
Парад до 30-річчя Незалежності України. Що лишилося за кадром? Факти тижня, 29.08
Факти Тижня – 15 років вашої довіри
Факти тижня – повний випуск – 04.07.2021
«Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє”
Телеведуча та керівниця проєкту “Факти тижня. 100 хвилин” на ICTV Оксана Соколова отримала відзнаку “За заслуги перед Збройними силами України”
«Факти тижня» ICTV запускають авторський YouTube-канал
Оксана Соколова святкує день народження