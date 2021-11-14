Вугілля, газ чи дрова. Як цієї зими заощадити на опаленні? Факти тижня, 14.11

Якою буде зима? Прогнози синоптиків мінливі, як і сама погода. Але є факт, перші нічні заморозки – і кількість вугілля на ТЕС зменшилась на третину. Зараз і державні, і приватні компанії очікують постачання з-за кордону. Але Росія все блокує, та чудить навіть з електрикою.

Якісь суцільні політичні ігри та змови. Але нам що чекати? Ми тримаємо руку на пульсі, аби все вам розказати. І сьогодні ситуацію з електрикою та опаленням розвідала Катерина Павловська.