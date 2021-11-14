Вугілля, газ чи дрова. Як цієї зими заощадити на опаленні? Факти тижня, 14.11

Звичайна чи електрична? Яку зубну щітку краще обрати? Факти тижня, 14.11
Шукачі скарбів в Україні. Як натрапити на золоту жилу? Факти тижня, 14.11
Кат із “Ізоляції”. Що робив у Києві садист із в’язниці донецької псевдореспубліки? Факти тижня, 14.11
На кордоні з Білоруссю. Чи готова Україна стримати нелегальних мігрантів. Факти тижня, 14.11
Навіщо Бацька спрямував нелегалів на Польщу? І чим обернеться для ЄС ця міграційна криза? Факти тижня, 14.11
Нові пригоди Саакашвілі у Грузії. Та інші зашквари тижня. Факти тижня, 14.11
Чи хворіють на Covid вакциновані? І які привілеї дає довідка тим, хто одужав? Факти тижня, 14.11
Факти тижня – повний випуск – 07.11.2021
«Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє”
Телеведуча та керівниця проєкту “Факти тижня. 100 хвилин” на ICTV Оксана Соколова отримала відзнаку “За заслуги перед Збройними силами України”
«Факти тижня» ICTV запускають авторський YouTube-канал
Оксана Соколова святкує день народження