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Video: Вугілля, газ чи дрова. Як цієї зими заощадити на опаленні? Факти тижня, 14.11

Якою буде зима? Прогнози синоптиків мінливі, як і сама погода. Але є факт, перші нічні заморозки - і кількість вугілля на ТЕС зменшилась на третину. Зараз і державні, і приватні компанії очікують постачання з-за кордону. Але Росія все блокує, та чудить навіть з електрикою. Якісь суцільні політичні ігри та змови. Але нам що чекати? Ми тримаємо руку на пульсі, аби все вам розказати. І сьогодні ситуацію з електрикою та опаленням розвідала Катерина Павловська.    

Вугілля, газ чи дрова. Як цієї зими заощадити на опаленні? Факти тижня, 14.11
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Якою буде зима? Прогнози синоптиків мінливі, як і сама погода. Але є факт, перші нічні заморозки – і кількість вугілля на ТЕС зменшилась на третину. Зараз і державні, і приватні компанії очікують постачання з-за кордону. Але Росія все блокує, та чудить навіть з електрикою.

Якісь суцільні політичні ігри та змови. Але нам що чекати? Ми тримаємо руку на пульсі, аби все вам розказати. І сьогодні ситуацію з електрикою та опаленням розвідала Катерина Павловська.

 

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Вугілля, газ чи дрова. Як цієї зими заощадити на опаленні? Факти тижня, 14.11 / 14.11.2021 19:06
14.11.2021 19:06

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