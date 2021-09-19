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Video: Вибори до Держдуми. Навіщо Путін заводить у парламент бойовиків з Донбасу? Факти тижня, 19.09

У Росії пройшли вибори до Держдуми, які тривали три дні. На них вперше за десятки років відмовилися приїжджати міжнародні спостерігачі через відверті факти фальсифікації. Постійні порушення стали нормою на виборчих дільницях. А цьогоріч у нечесних виборах навіть задіяли жителів окупованої частини України. До Ростовської області привезли власників паспортів громадянина РФ з Донбасу. Як Кремль використовує українців у своїх цілях та чим закінчилися вибори до Держдуми - дивіться у сюжеті Максима Крапівного.

Вибори до Держдуми. Навіщо Путін заводить у парламент бойовиків з Донбасу? Факти тижня, 19.09
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У Росії пройшли вибори до Держдуми, які тривали три дні. На них вперше за десятки років відмовилися приїжджати міжнародні спостерігачі через відверті факти фальсифікації.

Постійні порушення стали нормою на виборчих дільницях. А цьогоріч у нечесних виборах навіть задіяли жителів окупованої частини України. До Ростовської області привезли власників паспортів громадянина РФ з Донбасу.

Як Кремль використовує українців у своїх цілях та чим закінчилися вибори до Держдуми – дивіться у сюжеті Максима Крапівного.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Вибори до Держдуми. Навіщо Путін заводить у парламент бойовиків з Донбасу? Факти тижня, 19.09 / 19.09.2021 19:54
19.09.2021 19:54

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