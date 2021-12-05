Вийшов сухим із води. Хто “відмазав” депутата Юрченка та інші зашквари. Факти тижня, 05.12

Скандального нардепа Олександра Юрченка виправдали у справі ДТП, яку він скоїв влітку цього року. Коли у Львові Mustang парламентаря врізався у Volkswagen. Народний обранець поводився агресивно і навіть кинувся на постраждалого водія, який намагався його зафільмувати.

Не обійшлося цього тижня і без інформаційної провокації. Російська пропаганда запустила в мережу фейковий ролик. На якому начебто зафільмували розстріл мігрантів українськими військовими. Десь на території Чорнобильської зони. У Держприкордонслужбі України назвали відео фейком. На те, що сцени постановочні, вказують і експерти.

Більше зашкварів зібрала Катерина Павловська.