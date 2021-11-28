Вижити у темряві. Де знайти електрику, якщо її вимкнули? Факти тижня, 28.11

Поки важко прогнозувати – чи накриють Україну віялові відключення. У соцмережах уже скаржаться, що це відбувається. І поширюють графіки обмеження електропостачання. Причому у різних областях. Енергетики заперечують, мовляв, це планові відключення, які до віялових стосунку не мають. В уряді продовжують переконувати, ситуація контрольована. Ніхто електрику вирубати не буде.

Готувати сани потрібно влітку. А як підготуватися до можливих віялових відключень, щоб не сидіти в темряві? Галина Якушко розвідала, що є на ринку – окрім свічок. І скільки це коштує.