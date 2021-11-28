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Video: Вижити у темряві. Де знайти електрику, якщо її вимкнули? Факти тижня, 28.11

Поки важко прогнозувати – чи накриють Україну віялові відключення. У соцмережах уже скаржаться, що це відбувається. І поширюють графіки обмеження електропостачання. Причому у різних областях. Енергетики заперечують, мовляв, це планові відключення, які до віялових стосунку не мають. В уряді продовжують переконувати, ситуація контрольована. Ніхто електрику вирубати не буде. Готувати сани потрібно влітку. А як підготуватися до можливих віялових відключень, щоб не сидіти в темряві? Галина Якушко розвідала, що є на ринку - окрім свічок. І скільки це коштує.

Вижити у темряві. Де знайти електрику, якщо її вимкнули? Факти тижня, 28.11
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Поки важко прогнозувати – чи накриють Україну віялові відключення. У соцмережах уже скаржаться, що це відбувається. І поширюють графіки обмеження електропостачання. Причому у різних областях. Енергетики заперечують, мовляв, це планові відключення, які до віялових стосунку не мають. В уряді продовжують переконувати, ситуація контрольована. Ніхто електрику вирубати не буде.

Готувати сани потрібно влітку. А як підготуватися до можливих віялових відключень, щоб не сидіти в темряві? Галина Якушко розвідала, що є на ринку – окрім свічок. І скільки це коштує.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Вижити у темряві. Де знайти електрику, якщо її вимкнули? Факти тижня, 28.11 / 28.11.2021 20:20
28.11.2021 20:20

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