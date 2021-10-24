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Video: Ядерні навчання НАТО в Європі. Навіщо Альянс робить Путіну нерви? Факти тижня, 24.10

Цього тижня НАТО розгорнули спеціальні секретні навчання, бо в Європі погіршуються умови безпеки. В маневрах були задіяні винищувачі, здатні переносити ядерні заряди. Вони тренувались працювати з бомбами, які зберігаються на одній з військових баз Італії. Так припускають експерти. Навчання Стійкий полудень – високої секретності. У НАТО лише заявили, що ключова їх мета – стримувати ядерну загрозу. Бо Альянс – це оборонна організація. До чого все йде? І наскільки серйозна загроза спонукала НАТО до секретних навчань? Все з’ясував Максим Крапівний.

Ядерні навчання НАТО в Європі. Навіщо Альянс робить Путіну нерви? Факти тижня, 24.10
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Цього тижня НАТО розгорнули спеціальні секретні навчання, бо в Європі погіршуються умови безпеки. В маневрах були задіяні винищувачі, здатні переносити ядерні заряди. Вони тренувались працювати з бомбами, які зберігаються на одній з військових баз Італії. Так припускають експерти.

Навчання Стійкий полудень – високої секретності. У НАТО лише заявили, що ключова їх мета – стримувати ядерну загрозу. Бо Альянс – це оборонна організація.

До чого все йде? І наскільки серйозна загроза спонукала НАТО до секретних навчань? Все з’ясував Максим Крапівний.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Ядерні навчання НАТО в Європі. Навіщо Альянс робить Путіну нерви? Факти тижня, 24.10 / 24.10.2021 19:07
24.10.2021 19:07

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