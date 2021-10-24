Ядерні навчання НАТО в Європі. Навіщо Альянс робить Путіну нерви? Факти тижня, 24.10

Цього тижня НАТО розгорнули спеціальні секретні навчання, бо в Європі погіршуються умови безпеки. В маневрах були задіяні винищувачі, здатні переносити ядерні заряди. Вони тренувались працювати з бомбами, які зберігаються на одній з військових баз Італії. Так припускають експерти.

Навчання Стійкий полудень – високої секретності. У НАТО лише заявили, що ключова їх мета – стримувати ядерну загрозу. Бо Альянс – це оборонна організація.

До чого все йде? І наскільки серйозна загроза спонукала НАТО до секретних навчань? Все з’ясував Максим Крапівний.