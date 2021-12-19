Як депутати хочуть зупиняти ціни і чи подешевшають продукти? Факти тижня, 19.12

В Раді хочуть повернути державне регулювання цін на деякі види харчів. Коли, держава, а не ринок визначатиме – що і наскільки має дорожчати.

Але чи не зникне з полиць гречка і хліб? Разом з іншими соціальними продуктами. Розбиралася Леся Подинська.