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Video: Як депутати хочуть зупиняти ціни і чи подешевшають продукти? Факти тижня, 19.12

В Раді хочуть повернути державне регулювання цін на деякі види харчів. Коли, держава, а не ринок визначатиме – що і наскільки має дорожчати. Але чи не зникне з полиць гречка і хліб? Разом з іншими соціальними продуктами. Розбиралася Леся Подинська.

Як депутати хочуть зупиняти ціни і чи подешевшають продукти? Факти тижня, 19.12
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В Раді хочуть повернути державне регулювання цін на деякі види харчів. Коли, держава, а не ринок визначатиме – що і наскільки має дорожчати.

Але чи не зникне з полиць гречка і хліб? Разом з іншими соціальними продуктами. Розбиралася Леся Подинська.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Як депутати хочуть зупиняти ціни і чи подешевшають продукти? Факти тижня, 19.12 / 19.12.2021 19:17
19.12.2021 19:17

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