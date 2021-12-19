Як депутати хочуть зупиняти ціни і чи подешевшають продукти? Факти тижня, 19.12

Новорічний стіл. Скільки коштуватиме святкове застілля? Факти тижня, 19.12
Несвята Анна. Як росіянка обкрадала американців? Факти тижня, 19.12
“Совок” Лукашенка. Чи нападе він на Україну? Факти тижня, 19.12
Феномен Гогілашвілі. Звідки взялось хамство в українській політиці? Факти тижня, 19.12
Як син чиновника виграв Тойоту в лотерею та інші зашквари тижня. Факти тижня, 19.12
Тисяча в Дії. Як отримати гроші зі смартфоном і без? Факти тижня, 19.12
Факти тижня – повний випуск – 12.12.2021
Операція Перл-Харбор. Змова чи провал? Факти тижня, 12.12
Оксана Соколова дала інтерв’ю: про харасмент, погрози та особисте життя
«Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє”
Телеведуча та керівниця проєкту “Факти тижня. 100 хвилин” на ICTV Оксана Соколова отримала відзнаку “За заслуги перед Збройними силами України”
«Факти тижня» ICTV запускають авторський YouTube-канал