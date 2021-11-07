Як не стати жертвою колекторів? Чи зупинить новий закон “вишибал” боргів? Факти тижня, 07.11

Цієї осені в Україні запрацював так званий антиколекторський закон. Вимагати повернення боргу мають право лише офіційно зареєстровані компанії. Ключове тут – вимагати, не вибивати.

Чи допоможе закон приструнити боргові агенції? Чому чорні колектори нікуди не зникли! І продовжують кошмарити українців.

Які методи вони використовують? Як за тисячний кредит колектори можуть забрати вашу квартиру? Розслідування Олександра Мельникова.