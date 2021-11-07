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Video: Як не стати жертвою колекторів? Чи зупинить новий закон “вишибал” боргів? Факти тижня, 07.11

Цієї осені в Україні запрацював так званий антиколекторський закон. Вимагати повернення боргу мають право лише офіційно зареєстровані компанії. Ключове тут - вимагати, не вибивати. Чи допоможе закон приструнити боргові агенції? Чому чорні колектори нікуди не зникли! І продовжують кошмарити українців. Які методи вони використовують? Як за тисячний кредит колектори можуть забрати вашу квартиру? Розслідування Олександра Мельникова.

Як не стати жертвою колекторів? Чи зупинить новий закон “вишибал” боргів? Факти тижня, 07.11
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Цієї осені в Україні запрацював так званий антиколекторський закон. Вимагати повернення боргу мають право лише офіційно зареєстровані компанії. Ключове тут – вимагати, не вибивати.

Чи допоможе закон приструнити боргові агенції? Чому чорні колектори нікуди не зникли! І продовжують кошмарити українців.

Які методи вони використовують? Як за тисячний кредит колектори можуть забрати вашу квартиру? Розслідування Олександра Мельникова.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Як не стати жертвою колекторів? Чи зупинить новий закон “вишибал” боргів? Факти тижня, 07.11 / 07.11.2021 21:32
07.11.2021 21:32

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