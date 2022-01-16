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Video: Як вижити на війні? Фортеці-сховища, тривожна валізка і армійський резерв. Факти тижня, 16.01

Столиця України буквально нашпигована фортифікаційними спорудами різних століть, а також підземеллями, якими пронизані Печерські пагорби. Як усе це може послужити загонам територіальної оборони, які вже формуються у столиці? Як добровольці захищатимуть Київ, у разі російського вторгнення та що покласти у тривожну валізку - дивіться у сюжеті Сергія Костежа.

Як вижити на війні? Фортеці-сховища, тривожна валізка і армійський резерв. Факти тижня, 16.01
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Столиця України буквально нашпигована фортифікаційними спорудами різних століть, а також підземеллями, якими пронизані Печерські пагорби.

Як усе це може послужити загонам територіальної оборони, які вже формуються у столиці?

Як добровольці захищатимуть Київ, у разі російського вторгнення та що покласти у тривожну валізку – дивіться у сюжеті Сергія Костежа.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Як вижити на війні? Фортеці-сховища, тривожна валізка і армійський резерв. Факти тижня, 16.01 / 16.01.2022 19:57
16.01.2022 19:57

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