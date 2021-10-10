Як зміцнити імунітет під час третьої хвилі коронавірусу? Факти тижня, 10.10

Третя хвиля пандемії накриває Україну швидше, ніж прогнозувалося. Цього тижня ми перетнули позначку в 16 тисяч нових випадків за день.

Тому, якщо ви ще не встигли вакцинуватися, без варіантів треба зміцнювати імунітет. І це також не буде зайвим навіть тим, хто щеплення від коронавірусу вже зробив. Бо в жовтні та листопаді на нас чекає грип та ГРВІ.

Як ефективніше прокачати свій імунітет? Що радять лікарі та народна медицина? І які диво-рецепти насправді фейк? Усе, що вам треба знати, щоб зустріти віруси у всеозброєнні, розкаже Артем Куля.