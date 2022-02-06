Якщо завтра війна. План дій на випадок агресії. Факти тижня, 06.02

Фактор повномасштабного вторгнення Росії в Україну змушує людей нервувати. Але чи варто тікати? Ми запитали у досвідчених волонтерів, психологів та відомих людей: як пережити цей тривожний час та що насправді треба робити, аби бути в безпеці – дивіться у сюжеті Артема Кулі.

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