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Video: Янголи з жовто-блакитними шевронами. Унікальна спецоперація українських спецпризначенців. Факти тижня, 05.09

У Афганістані залишаються ще українці, які хочуть вилетіти в Україну. У МЗС твердять, що Україна нікого не кине напризволяще і продовжить евакуацію. Хоча це буде непросото. Цього тижня стало відомо про унікальну спецоперацію, яку українські військові, спецпризначенці головного управління розвідки Міноборони, провели в Афганістані. Вони зуміли врятувати від смерті кілька родин афганців-перекладачів, які працювали на канадських військових. За це таліби погрожували їм стратою. Андрій Борис розказав про усі деталі.    

Янголи з жовто-блакитними шевронами. Унікальна спецоперація українських спецпризначенців. Факти тижня, 05.09
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У Афганістані залишаються ще українці, які хочуть вилетіти в Україну. У МЗС твердять, що Україна нікого не кине напризволяще і продовжить евакуацію. Хоча це буде непросото.

Цього тижня стало відомо про унікальну спецоперацію, яку українські військові, спецпризначенці головного управління розвідки Міноборони, провели в Афганістані. Вони зуміли врятувати від смерті кілька родин афганців-перекладачів, які працювали на канадських військових. За це таліби погрожували їм стратою.

Андрій Борис розказав про усі деталі.

 

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Янголи з жовто-блакитними шевронами. Унікальна спецоперація українських спецпризначенців. Факти тижня, 05.09 / 05.09.2021 20:50
05.09.2021 20:50

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