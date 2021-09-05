Янголи з жовто-блакитними шевронами. Унікальна спецоперація українських спецпризначенців. Факти тижня, 05.09

У Афганістані залишаються ще українці, які хочуть вилетіти в Україну. У МЗС твердять, що Україна нікого не кине напризволяще і продовжить евакуацію. Хоча це буде непросото.

Цього тижня стало відомо про унікальну спецоперацію, яку українські військові, спецпризначенці головного управління розвідки Міноборони, провели в Афганістані. Вони зуміли врятувати від смерті кілька родин афганців-перекладачів, які працювали на канадських військових. За це таліби погрожували їм стратою.

Андрій Борис розказав про усі деталі.