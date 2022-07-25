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Video: Янголи життя. Як “Лікарі без кордонів” рятують людей у прифронтовій зоні? Факти тижня, 24.07

Робота наших лікарів у зоні бойових дій - це справжній подвиг. Вони героїчно працюють під кулями та ворожими обстрілами. Репортаж зі сходу Павла Васильєва.

Янголи життя. Як “Лікарі без кордонів” рятують людей у прифронтовій зоні? Факти тижня, 24.07
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Робота наших лікарів у зоні бойових дій – це справжній подвиг. Вони героїчно працюють під кулями та ворожими обстрілами. Репортаж зі сходу Павла Васильєва.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Янголи життя. Як “Лікарі без кордонів” рятують людей у прифронтовій зоні? Факти тижня, 24.07 / 25.07.2022 19:01
25.07.2022 19:01

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