Янголи життя. Як “Лікарі без кордонів” рятують людей у прифронтовій зоні? Факти тижня, 24.07

Робота наших лікарів у зоні бойових дій – це справжній подвиг. Вони героїчно працюють під кулями та ворожими обстрілами. Репортаж зі сходу Павла Васильєва.

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