YES у Києві. Чим найбільше стурбовані сильні світу цього? Факти тижня, 12.09

Вперше від початку пандемії YES зібрав і онлайн, і офлайн кращих інтелектуалів, лідерів думок зі сфери політики та бізнесу, експертів, тих, хто формує наше майбутнє. Теми не просто гарячі – палаючі. Ситуація в Афганістані, пандемія Covid-19, кліматичні зміни, штучний інтелект, Північний потік-2.

Гучні заяви, ексклюзиви від перших осіб, експертні висновки і пошуки відповіді на ключове запитання: що треба робити, аби вижити? Все це зібрав Валерій Літонінський.