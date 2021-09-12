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Video: YES у Києві. Чим найбільше стурбовані сильні світу цього? Факти тижня, 12.09

Вперше від початку пандемії YES зібрав і онлайн, і офлайн кращих інтелектуалів, лідерів думок зі сфери політики та бізнесу, експертів, тих, хто формує наше майбутнє. Теми не просто гарячі - палаючі. Ситуація в Афганістані, пандемія Covid-19, кліматичні зміни, штучний інтелект, Північний потік-2. Гучні заяви, ексклюзиви від перших осіб, експертні висновки і пошуки відповіді на ключове запитання: що треба робити, аби вижити? Все це зібрав Валерій Літонінський.

YES у Києві. Чим найбільше стурбовані сильні світу цього? Факти тижня, 12.09
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Вперше від початку пандемії YES зібрав і онлайн, і офлайн кращих інтелектуалів, лідерів думок зі сфери політики та бізнесу, експертів, тих, хто формує наше майбутнє. Теми не просто гарячі – палаючі. Ситуація в Афганістані, пандемія Covid-19, кліматичні зміни, штучний інтелект, Північний потік-2.

Гучні заяви, ексклюзиви від перших осіб, експертні висновки і пошуки відповіді на ключове запитання: що треба робити, аби вижити? Все це зібрав Валерій Літонінський.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / YES у Києві. Чим найбільше стурбовані сильні світу цього? Факти тижня, 12.09 / 12.09.2021 20:38
12.09.2021 20:38

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