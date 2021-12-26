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Video: За крок до війни. Як Україна балансувала на межі російського вторгнення і що далі? Факти тижня,26.12

Цього тижня Володимир Путін під час наради з силовиками вперше публічно заявив, що Росія може застосувати армію, якщо кремлівський ультиматум проігнорують. І ще раз його озвучив – Україну не повинні взяти в НАТО. Ніколи! Для чого Росія цього тижня поширювала фейки про хімічну зброю на фронті? І силовий сценарій звільнення Донбасу, який начебто готує Україна? Та чим відрізняється весняне загострення з нинішнім? Олександр Візгін про одну з головних тем цього року.

За крок до війни. Як Україна балансувала на межі російського вторгнення і що далі? Факти тижня,26.12
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Цього тижня Володимир Путін під час наради з силовиками вперше публічно заявив, що Росія може застосувати армію, якщо кремлівський ультиматум проігнорують.

І ще раз його озвучив – Україну не повинні взяти в НАТО. Ніколи!

Для чого Росія цього тижня поширювала фейки про хімічну зброю на фронті? І силовий сценарій звільнення Донбасу, який начебто готує Україна? Та чим відрізняється весняне загострення з нинішнім? Олександр Візгін про одну з головних тем цього року.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / За крок до війни. Як Україна балансувала на межі російського вторгнення і що далі? Факти тижня,26.12 / 26.12.2021 19:18
26.12.2021 19:18

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