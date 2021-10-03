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Video: Загадкове вбивство. Хто замовив видатного українського науковця Левка Симиренка? Історичний детектив. Факти тижня. 03.10

Українець Левко Платонович Симиренко - його ім'ям названий той самий популярний сорт яблук. Симиренко — провідний вчений, біолог, засновник українського промислового садівництва. Був застрелений спецагентами у селищі Мліїв на Черкащині. Чим біолог так загрожував радянській владі, що вона пішла на вбивство? Історичний детектив розслідував Михайло Колесников.  

Загадкове вбивство. Хто замовив видатного українського науковця Левка Симиренка? Історичний детектив. Факти тижня. 03.10
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Українець Левко Платонович Симиренко – його ім’ям названий той самий популярний сорт яблук.

Симиренко — провідний вчений, біолог, засновник українського промислового садівництва. Був застрелений спецагентами у селищі Мліїв на Черкащині.

Чим біолог так загрожував радянській владі, що вона пішла на вбивство? Історичний детектив розслідував Михайло Колесников.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Загадкове вбивство. Хто замовив видатного українського науковця Левка Симиренка? Історичний детектив. Факти тижня. 03.10 / 03.10.2021 20:46
03.10.2021 20:46

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