Video: Загадкове вбивство. Хто замовив видатного українського науковця Левка Симиренка? Історичний детектив. Факти тижня. 03.10

Українець Левко Платонович Симиренко - його ім'ям названий той самий популярний сорт яблук. Симиренко — провідний вчений, біолог, засновник українського промислового садівництва. Був застрелений спецагентами у селищі Мліїв на Черкащині. Чим біолог так загрожував радянській владі, що вона пішла на вбивство? Історичний детектив розслідував Михайло Колесников.