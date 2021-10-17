Загартовані в бою. Як змінилася українська армія за 7 років війни. Факти тижня, 17.10

14 жовтня — сакральна для України дата. День Козацтва, його покровительки – Покрова Пресвятої Богородиці, День створення УПА та свято захисників і захисниць України.

Як армія змінилась за ці сім років? Володимир Рунець розібрав у деталях екіпіровку, техніку та можливості.