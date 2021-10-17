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Video: Загартовані в бою. Як змінилася українська армія за 7 років війни. Факти тижня, 17.10

14 жовтня — сакральна для України дата. День Козацтва, його покровительки - Покрова Пресвятої Богородиці, День створення УПА та свято захисників і захисниць України. Як армія змінилась за ці сім років? Володимир Рунець розібрав у деталях екіпіровку, техніку та можливості.  

Загартовані в бою. Як змінилася українська армія за 7 років війни. Факти тижня, 17.10
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14 жовтня — сакральна для України дата. День Козацтва, його покровительки – Покрова Пресвятої Богородиці, День створення УПА та свято захисників і захисниць України.

Як армія змінилась за ці сім років? Володимир Рунець розібрав у деталях екіпіровку, техніку та можливості.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Загартовані в бою. Як змінилася українська армія за 7 років війни. Факти тижня, 17.10 / 17.10.2021 19:10
17.10.2021 19:10

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