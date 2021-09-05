Загострення на Донбасі. Чому Кремль розпочав нову небезпечну гру? Факти тижня, 05.09

Росія оголосила, що закриває для спостерігачів ОБСЄ свої пункти пропуску Гуково та Донецьк. На тій ділянці кордону з Україною, яку офіційний Київ наразі не контролює.

Що стоїть за цим рішенням? У яку багатоходівочку вирішили зіграти в Кремлі? З чим пов’язане загострення на фронті? Сценарії розбирав Валерій Літонінський.