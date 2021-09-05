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Video: Загострення на Донбасі. Чому Кремль розпочав нову небезпечну гру? Факти тижня, 05.09

Росія оголосила, що закриває для спостерігачів ОБСЄ свої пункти пропуску Гуково та Донецьк. На тій ділянці кордону з Україною, яку офіційний Київ наразі не контролює. Що стоїть за цим рішенням? У яку багатоходівочку вирішили зіграти в Кремлі? З чим пов'язане загострення на фронті? Сценарії розбирав Валерій Літонінський.  

Загострення на Донбасі. Чому Кремль розпочав нову небезпечну гру? Факти тижня, 05.09
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Росія оголосила, що закриває для спостерігачів ОБСЄ свої пункти пропуску Гуково та Донецьк. На тій ділянці кордону з Україною, яку офіційний Київ наразі не контролює.

Що стоїть за цим рішенням? У яку багатоходівочку вирішили зіграти в Кремлі? З чим пов’язане загострення на фронті? Сценарії розбирав Валерій Літонінський.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Загострення на Донбасі. Чому Кремль розпочав нову небезпечну гру? Факти тижня, 05.09 / 05.09.2021 20:53
05.09.2021 20:53

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