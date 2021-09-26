Замах на друга президента. Хто міг замовити Шефіра? Факти тижня, 26.09

Сонячні затемнення. Як вони впливають на людей та природу? Факти тижня, 26.09
Вперше в Україні: унікальна пересадка серця та легенів. Факти тижня, 26.09
Побічні ефекти вакцинації та чому хворіють щеплені? Факти тижня, 26.09
Скандал з підводними човнами. Чи вийде Франція з НАТО? Факти тижня, 26.09
П’яна суддя за кермом та інші зашквари. Факти тижня, 26.09
Незаконні Covid-сертифікати та інші “короновини” тижня. Факти тижня, 26.09
Квартири, городи, гуси. Нові податки для українців. Факти тижня, 26.09
Факти тижня – повний випуск – 19.09.2021
«Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє”
Телеведуча та керівниця проєкту “Факти тижня. 100 хвилин” на ICTV Оксана Соколова отримала відзнаку “За заслуги перед Збройними силами України”
«Факти тижня» ICTV запускають авторський YouTube-канал
Оксана Соколова святкує день народження