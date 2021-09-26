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Video: Замах на друга президента. Хто міг замовити Шефіра? Факти тижня, 26.09

Ключовий резонанс тижня, звісно, навколо нападу на першого помічника президента та особистого друга Володимира Зеленського. В середу вранці Сергій Шефір їхав на авто до Києва із села Іванковичі, де колись Шефіри та Зеленські купили сусідні будинки в елітному котеджному містечку. В справі надто багато запитань. Катерина Павловська виїхала на місце нападу разом з фаховим експертом.

Замах на друга президента. Хто міг замовити Шефіра? Факти тижня, 26.09
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Ключовий резонанс тижня, звісно, навколо нападу на першого помічника президента та особистого друга Володимира Зеленського.

В середу вранці Сергій Шефір їхав на авто до Києва із села Іванковичі, де колись Шефіри та Зеленські купили сусідні будинки в елітному котеджному містечку.

В справі надто багато запитань. Катерина Павловська виїхала на місце нападу разом з фаховим експертом.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Замах на друга президента. Хто міг замовити Шефіра? Факти тижня, 26.09 / 26.09.2021 20:10
26.09.2021 20:10

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