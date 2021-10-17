seach
ICTV - Разом краще

Video: Затоплені села. Як в Україні створили 6 штучних морів. Факти тижня, 17.10

У нас під водою опинилася територія, площею, як вісім столиць України. Це сталося після будівництва каскаду гідроелектростанцій на Дніпрі. Що за скарби опинилися на дні водосховищ, після затоплення сотень тисяч гектарів? І чи спустять колись штучні моря України? Матеріал Сергія Костежа.  

Затоплені села. Як в Україні створили 6 штучних морів. Факти тижня, 17.10
0 Коментувати

У нас під водою опинилася територія, площею, як вісім столиць України. Це сталося після будівництва каскаду гідроелектростанцій на Дніпрі.

Що за скарби опинилися на дні водосховищ, після затоплення сотень тисяч гектарів? І чи спустять колись штучні моря України? Матеріал Сергія Костежа.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Затоплені села. Як в Україні створили 6 штучних морів. Факти тижня, 17.10 / 17.10.2021 21:37
17.10.2021 21:37

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь