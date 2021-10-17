Затоплені села. Як в Україні створили 6 штучних морів. Факти тижня, 17.10

У нас під водою опинилася територія, площею, як вісім столиць України. Це сталося після будівництва каскаду гідроелектростанцій на Дніпрі.

Що за скарби опинилися на дні водосховищ, після затоплення сотень тисяч гектарів? І чи спустять колись штучні моря України? Матеріал Сергія Костежа.