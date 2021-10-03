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Video: Зазирнути в майбутнє. Безкоштовний транспорт та фантастичні шатли – ексклюзив з Естонії. Факти тижня. 03.10

Громадський транспорт в Україні поки не став альтернативою приватним автівкам. І не розвантажив дороги так, як у європейських містах. Наприклад, в Естонії. В Талліні громадський транспорт взагалі - безкоштовний! А на вулицях їздять перші в світі безпілотні шатли. Як це вдалося естонцям? Артем Куля ніби побував у майбутньому. І привіз фантастичний ексклюзив.  

Зазирнути в майбутнє. Безкоштовний транспорт та фантастичні шатли – ексклюзив з Естонії. Факти тижня. 03.10
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Громадський транспорт в Україні поки не став альтернативою приватним автівкам. І не розвантажив дороги так, як у європейських містах. Наприклад, в Естонії.

В Талліні громадський транспорт взагалі – безкоштовний! А на вулицях їздять перші в світі безпілотні шатли.

Як це вдалося естонцям? Артем Куля ніби побував у майбутньому. І привіз фантастичний ексклюзив.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Зазирнути в майбутнє. Безкоштовний транспорт та фантастичні шатли – ексклюзив з Естонії. Факти тижня. 03.10 / 03.10.2021 20:35
03.10.2021 20:35

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