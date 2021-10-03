Зазирнути в майбутнє. Безкоштовний транспорт та фантастичні шатли – ексклюзив з Естонії. Факти тижня. 03.10

Громадський транспорт в Україні поки не став альтернативою приватним автівкам. І не розвантажив дороги так, як у європейських містах. Наприклад, в Естонії.

В Талліні громадський транспорт взагалі – безкоштовний! А на вулицях їздять перші в світі безпілотні шатли.

Як це вдалося естонцям? Артем Куля ніби побував у майбутньому. І привіз фантастичний ексклюзив.