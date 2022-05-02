Здоров’я Путіна. Яку хворобу приховує кремлівський диктатор? Факти тижня, 01.05

Здоров’я Путін обговорюється уже не перший місяць. Йому приписують синдром Альцгеймера, хворобу Паркінсона, рак щитовидної та підшлункової залози. Особливо гостро стан голови Кремля почали обговорювати після його останніх відео. Експерти вважають, що Путін приховує від усіх тремор. Які захворювання приписують диктатору та яка із них найбільш вірогідна – дивіться онлайн у сюжеті Артема Кулі.

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