seach
ICTV - Разом краще
  • Головна
  • Проекти
  • Телепрограма
    09:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    12:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    15:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    18:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    21:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    00:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    03:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    Відкрити на окремій сторінці
  • Відео
  • Онлайн

Video: Здоров’я Путіна. Яку хворобу приховує кремлівський диктатор? Факти тижня, 01.05

Здоров'я Путін обговорюється уже не перший місяць. Йому приписують синдром Альцгеймера, хворобу Паркінсона, рак щитовидної та підшлункової залози. Особливо гостро стан голови Кремля почали обговорювати після його останніх відео. Експерти вважають, що Путін приховує від усіх тремор. Які захворювання приписують диктатору та яка із них найбільш вірогідна - дивіться онлайн у сюжеті Артема Кулі.

Здоров’я Путіна. Яку хворобу приховує кремлівський диктатор? Факти тижня, 01.05
0

Здоров’я Путін обговорюється уже не перший місяць. Йому приписують синдром Альцгеймера, хворобу Паркінсона, рак щитовидної та підшлункової залози. Особливо гостро стан голови Кремля почали обговорювати після його останніх відео. Експерти вважають, що Путін приховує від усіх тремор. Які захворювання приписують диктатору та яка із них найбільш вірогідна – дивіться онлайн у сюжеті Артема Кулі.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Здоров’я Путіна. Яку хворобу приховує кремлівський диктатор? Факти тижня, 01.05 / 02.05.2022 16:18
02.05.2022 16:18

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь