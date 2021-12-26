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Video: Жіночий призов. Чи покличуть жінок у армію? Факти тижня, 26.12

Почнемо з новації, яка під фінал року просто збила з ніг мільйони українських жінок, яким сказали - готуйся до служби в армії. Ніхто нікого не мобілізовує і не призиває в армію. Поки що. Мова лише про військовий облік, на який мають стати жінки певних професій. Щоправда, їх список такий широкий, що охоплює практично усіх. Ухильники платитимуть штрафи. Що це означає для кожної з нас? Що планують робити з такою кількістю резервісток? Чи навчатимуть їх чомусь? Валерія Черненко з'ясувала перші подробиці.

Жіночий призов. Чи покличуть жінок у армію? Факти тижня, 26.12
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Почнемо з новації, яка під фінал року просто збила з ніг мільйони українських жінок, яким сказали – готуйся до служби в армії.

Ніхто нікого не мобілізовує і не призиває в армію. Поки що. Мова лише про військовий облік, на який мають стати жінки певних професій. Щоправда, їх список такий широкий, що охоплює практично усіх. Ухильники платитимуть штрафи.

Що це означає для кожної з нас? Що планують робити з такою кількістю резервісток? Чи навчатимуть їх чомусь? Валерія Черненко з’ясувала перші подробиці.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Жіночий призов. Чи покличуть жінок у армію? Факти тижня, 26.12 / 26.12.2021 19:03
26.12.2021 19:03

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