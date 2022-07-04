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Video: Життя без нафти! Як ЄС через війну в Україні переходить на альтернативний транспорт? Факти тижня, 03.07

Кінець епохи бензину. Європа поступово відмовляється від двигунів внутрішнього згорання. І з 2035 року не продаватиме нові автівки на бензині чи дизпаливі зовсім. Все замінять екологічні автомобілі на нових видах палива. Чому це для нас зараз важливо? А тому, що напряму пов'язано не лише з екологією, а й з російською нафтою. Втрати почнуть відбиватись на російському бюджеті не так швидко. Щонайменше за рік. Але важливо тримати курс на цю ізоляцію від російських ресурсів. У Європи наміри серйозні. Минулого тижня у Ліоні відбулася масштабна конференція щодо переходу усього європейського транспорту на зелені рейки. Ексклюзивний репортаж Максима Соколова.

Життя без нафти! Як ЄС через війну в Україні переходить на альтернативний транспорт? Факти тижня, 03.07
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Кінець епохи бензину. Європа поступово відмовляється від двигунів внутрішнього згорання. І з 2035 року не продаватиме нові автівки на бензині чи дизпаливі зовсім. Все замінять екологічні автомобілі на нових видах палива. Чому це для нас зараз важливо? А тому, що напряму пов’язано не лише з екологією, а й з російською нафтою. Втрати почнуть відбиватись на російському бюджеті не так швидко. Щонайменше за рік. Але важливо тримати курс на цю ізоляцію від російських ресурсів. У Європи наміри серйозні. Минулого тижня у Ліоні відбулася масштабна конференція щодо переходу усього європейського транспорту на зелені рейки. Ексклюзивний репортаж Максима Соколова.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Життя без нафти! Як ЄС через війну в Україні переходить на альтернативний транспорт? Факти тижня, 03.07 / 04.07.2022 19:17
04.07.2022 19:17

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