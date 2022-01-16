seach
ICTV - Разом краще

Video: Життя після олів’є. Як правильно відновитися після свят? Факти тижня, 16.01

Свята для українців - це завжди переїдання. А особливо новорічні, коли майже тиждень доводиться їсти шубу, олів’є, холодець, котлетки та голубці. А тому після таких пишних застіль багато хто набирає трохи зайвих кілограмів. Як повернути своє тіло у форму та відновитися після свят - дивіться у сюжеті Валерії Черненко.

Життя після олів’є. Як правильно відновитися після свят? Факти тижня, 16.01
0 Коментувати

Свята для українців – це завжди переїдання. А особливо новорічні, коли майже тиждень доводиться їсти шубу, олів’є, холодець, котлетки та голубці.

А тому після таких пишних застіль багато хто набирає трохи зайвих кілограмів. Як повернути своє тіло у форму та відновитися після свят – дивіться у сюжеті Валерії Черненко.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Життя після олів’є. Як правильно відновитися після свят? Факти тижня, 16.01 / 16.01.2022 20:21
16.01.2022 20:21

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь