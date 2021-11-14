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Video: Золота лихоманка. Як знайти український клондайк? Факти тижня, 14.11

В Україні є власний клондайк, у Закарпатській області. Геологи переконані, що там залягає близько 55 тонн жовтого металу. Чи означає це, що треба гострити лопати й збиратися на копальні? Як це зробили тисячі жителів Конго? Коли в країні знайшли гору, де вміст золотої руди ледь не 90%. Чи ж у нас така золота гора? Не все так просто. Олена Зоріна виїхала у розвідку. І зараз розкаже усе про українське золото.  

Золота лихоманка. Як знайти український клондайк? Факти тижня, 14.11
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В Україні є власний клондайк, у Закарпатській області. Геологи переконані, що там залягає близько 55 тонн жовтого металу. Чи означає це, що треба гострити лопати й збиратися на копальні? Як це зробили тисячі жителів Конго?

Коли в країні знайшли гору, де вміст золотої руди ледь не 90%. Чи ж у нас така золота гора? Не все так просто. Олена Зоріна виїхала у розвідку. І зараз розкаже усе про українське золото.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Золота лихоманка. Як знайти український клондайк? Факти тижня, 14.11 / 14.11.2021 20:50
14.11.2021 20:50

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