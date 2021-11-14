Золота лихоманка. Як знайти український клондайк? Факти тижня, 14.11

В Україні є власний клондайк, у Закарпатській області. Геологи переконані, що там залягає близько 55 тонн жовтого металу. Чи означає це, що треба гострити лопати й збиратися на копальні? Як це зробили тисячі жителів Конго?

Коли в країні знайшли гору, де вміст золотої руди ледь не 90%. Чи ж у нас така золота гора? Не все так просто. Олена Зоріна виїхала у розвідку. І зараз розкаже усе про українське золото.