“Золота” олія. Чому вітчизняний продукт у нас дорожчий, ніж за кордоном? Факти тижня, 19.09

Курс долара на 2022 рік закладають на рівні 28,6 грн. Інфляцію обіцяють пригальмувати до 6,2 відсотка. Це означає, що ціни ростимуть не так стрімко, як зараз. Бо нині не встигаємо запам’ятовувати цінники.

Особливо на соняшникову олію, яка подорожчала практично удвічі. І це при тому, що Україна є найбільшим експортером цієї олії у світі. Однак за кордоном вона дешевша, ніж для українців.

Як таке може бути – дивіться у сюжеті Валерії Черненко у рубриці Ревізія Фактів тижня.