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Video: «Золотий» батон. Наскільки ще може подорожчати хліб? Факти тижня.03.10

Ціни продовжують рости буквально на все. Мінекономіки порівняв вартість продуктів з минулим вереснем. І дійшов висновку, що цукор подорожчав на 91,2 %, олія - на 75,6%. Помідори зросли у ціні у півтора-два рази. Хоча на початку місяця овочі дешевшали, а тепер нам обіцяють ще й подорожчання хліба. І чимале — до 25%. І це при тому, що цього року Україна схоже збере рекордний врожай пшениці. Найбільший за всю історію незалежності. То чому ж хліб не дешевшає, а навпаки? Детективну історію розплутувала з фахівцями Галина Якушко.

«Золотий» батон. Наскільки ще може подорожчати хліб? Факти тижня.03.10
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Ціни продовжують рости буквально на все. Мінекономіки порівняв вартість продуктів з минулим вереснем. І дійшов висновку, що цукор подорожчав на 91,2 %, олія – на 75,6%. Помідори зросли у ціні у півтора-два рази. Хоча на початку місяця овочі дешевшали, а тепер нам обіцяють ще й подорожчання хліба.

І чимале — до 25%. І це при тому, що цього року Україна схоже збере рекордний врожай пшениці. Найбільший за всю історію незалежності.

То чому ж хліб не дешевшає, а навпаки? Детективну історію розплутувала з фахівцями Галина Якушко.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / «Золотий» батон. Наскільки ще може подорожчати хліб? Факти тижня.03.10 / 03.10.2021 19:41
03.10.2021 19:41

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