«Золотий» батон. Наскільки ще може подорожчати хліб? Факти тижня.03.10

Ціни продовжують рости буквально на все. Мінекономіки порівняв вартість продуктів з минулим вереснем. І дійшов висновку, що цукор подорожчав на 91,2 %, олія – на 75,6%. Помідори зросли у ціні у півтора-два рази. Хоча на початку місяця овочі дешевшали, а тепер нам обіцяють ще й подорожчання хліба.

І чимале — до 25%. І це при тому, що цього року Україна схоже збере рекордний врожай пшениці. Найбільший за всю історію незалежності.

То чому ж хліб не дешевшає, а навпаки? Детективну історію розплутувала з фахівцями Галина Якушко.