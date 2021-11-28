Зоряні війни. Хто і навіщо випробовує космічну зброю? Факти тижня, 28.11

Випробування Росією протисупутникової зброї спричинили дипломатичний скандал. У Вашингтоні різко засудили дії Москви.

Екіпаж МКС відчув небезпеку на собі наступного ж дня після російського випробування.

Чим позначиться на нас зухвалий крок росіян, які почали випробовувати у космосі зброю? Олександр Візгін про усе розкаже.