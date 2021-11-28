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Video: Зоряні війни. Хто і навіщо випробовує космічну зброю? Факти тижня, 28.11

Випробування Росією протисупутникової зброї спричинили дипломатичний скандал. У Вашингтоні різко засудили дії Москви. Екіпаж МКС відчув небезпеку на собі наступного ж дня після російського випробування. Чим позначиться на нас зухвалий крок росіян, які почали випробовувати у космосі зброю?  Олександр Візгін про усе розкаже.

Зоряні війни. Хто і навіщо випробовує космічну зброю? Факти тижня, 28.11
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Випробування Росією протисупутникової зброї спричинили дипломатичний скандал. У Вашингтоні різко засудили дії Москви.

Екіпаж МКС відчув небезпеку на собі наступного ж дня після російського випробування.

Чим позначиться на нас зухвалий крок росіян, які почали випробовувати у космосі зброю?  Олександр Візгін про усе розкаже.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Зоряні війни. Хто і навіщо випробовує космічну зброю? Факти тижня, 28.11 / 28.11.2021 20:32
28.11.2021 20:32

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