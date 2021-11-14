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Video: Звичайна чи електрична? Яку зубну щітку краще обрати? Факти тижня, 14.11

Двічі на день – вранці та ввечері ми беремо до рук цей інструмент. Але, не всі здогадуються, що інколи ми не чистимо, а калічимо наші зуби. Що за небезпеку приховує звичайна зубна щітка? І яка врятує від походу до стоматолога – звичайна, електрична чи ультразвукова? Галина Якушко все перевірила на собі.  

Звичайна чи електрична? Яку зубну щітку краще обрати? Факти тижня, 14.11
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Двічі на день – вранці та ввечері ми беремо до рук цей інструмент. Але, не всі здогадуються, що інколи ми не чистимо, а калічимо наші зуби.

Що за небезпеку приховує звичайна зубна щітка? І яка врятує від походу до стоматолога – звичайна, електрична чи ультразвукова? Галина Якушко все перевірила на собі.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Звичайна чи електрична? Яку зубну щітку краще обрати? Факти тижня, 14.11 / 14.11.2021 20:26
14.11.2021 20:26

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