Звичайна чи електрична? Яку зубну щітку краще обрати? Факти тижня, 14.11

Двічі на день – вранці та ввечері ми беремо до рук цей інструмент. Але, не всі здогадуються, що інколи ми не чистимо, а калічимо наші зуби.

Що за небезпеку приховує звичайна зубна щітка? І яка врятує від походу до стоматолога – звичайна, електрична чи ультразвукова? Галина Якушко все перевірила на собі.