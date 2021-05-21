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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / «Факти тижня» ICTV запускають авторський YouTube-канал / 21.05.2021 12:31
21.05.2021 12:31
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«Факти тижня» ICTV запускають авторський YouTube-канал


Команда підсумкової програми «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV презентувала новий YouTube-проєкт – «Оксиген». Це буде канал авторської журналістики, який допомагатиме прорватися крізь медійний шум і зрозуміти, що насправді рухає подіями у світі і нашому житті.

Команда «Фактів тижня» вже 15 років готує один з найяскравіших проектів  українського телевізійного простору. Після кожного ефіру випуски та сюжети викладаються в мережі, де набирають сотні тисяч, а подекуди й мільйони  переглядів. Однак життя дарує стільки цікавого матеріалу, що все неможливо втиснути навіть у дві години ефіру. Тому окремий контент робитиметься для YouTube-каналу “Оксиген. Команди Оксани Соколової”.

Тут ми будемо розповідати простою мовою, як це вміємо робити, про явища, які змінюють світ і наше життя. Пояснювати: як це розуміти? що означає? до чого веде? Ми будемо розбирати феномени.

Показувати людей, які нас вразили і яких не зустрінеш на вулиці. Ми будемо досліджувати скандали, про які усі говорять. Заходити туди, де стороннім вхід заборонений. І традиційно випробовувати все на собі. Словом, це буде канал  авторської журналістики. Від крутих авторів, які завжди знаходять несподівані ракурси подій, яким завжди є що сказати. І чиї матеріали – як ковток кисню, – розповідає керівниця проєкту Оксана Соколова.

У першому відео на каналі журналіст Максим Крапівний досліджує феномен всенародної любові до Олега Винника. Користувачі дізнаються, чому його пісні звучать звідусіль, а армія фанатів – одна з найактивніших в українському шоу-бізнесі. Аби докопатись до причин, автори запустили власний челендж у соцмережах. Що з того вийшло?  Все на “Оксигені”.

Відвідати YouTube-канал можна за посиланням: https://youtu.be/FixaZ2e-fcs.

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Теги: оксана соколова, Оксиген, Факти тижня з Оксаною Соколовою
21.05.2021 12:31



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